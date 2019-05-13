Опрос: молдаване выступают против вступления страны в НАТО

КИШИНЕВ, 13 мая. /ТАСС/. Большинство жителей Молдавии выступает против вступления страны в НАТО. По данным опроса, который представила в понедельник Ассоциация социологов и демографов республики, в случае референдума по этому вопросу 54% высказались бы против, а поддержали только 22%.

В то же время 9,2% граждан отметили, что не приняли бы участие в голосовании, а 9,6% затруднились высказать свое мнение. Примечательно, что 4,3% респондентов не знают, что представляет собой НАТО.

В конституции Молдавии закреплен статус нейтралитета, тем не менее с 1994 года республика сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В настоящее время правящая коалиция проевропейских партий выступает за интеграцию страны в ЕС и расширение сотрудничества с НАТО, в конце прошлого года в Кишиневе начало действовать Бюро связи альянса. Его открытие подверг жесткой критике президент страны Игорь Додон, который находится в оппозиции к парламентскому большинству и кабинету министров. По мнению главы государства, отказ республики от нейтралитета привел бы к дестабилизации не только в стране, но и в балканском регионе.

Исследование проводилось с 1 по 10 мая по заказу кишиневского филиала Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и избирательных прав граждан государств - участников Межпарламентской ассамблеи СНГ. В нем приняли участие 1189 человек из 89 населенных пунктов, авторы утверждают, что погрешность составила 3%.