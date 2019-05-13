WikiLeaks утверждает, что на Швецию оказали давление для возобновления дела против Ассанжа

ТАСС, 13 мая. Политическое давление, которое оказывалось на Швецию, способствовало возобновлению расследования в отношении основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа по делу об изнасиловании и сексуальных домогательствах. Об этом заявил в понедельник главный редактор сайта WikiLeaks исландский журналист Кристинн Храфнсон.

США, Швеция и Великобритания против Ассанжа. Что известно о деле основателя WikiLeaks

"С момента задержания Джулиана Ассанжа 11 апреля 2019 года на Швецию оказывалось существенное политическое давление для того, чтобы заново начать расследование [в отношении Ассанжа], но вокруг этого дела всегда было политическое давление", - приводятся слова главреда в официальном Twitter WikiLeaks.

Ассанж в 2006 году основал портал WikiLeaks, на котором публикуется секретная информация о деятельности ряда правительств, в том числе США. Опасаясь экстрадиции в Соединенные Штаты из Швеции, где две женщины обвинили его в сексуальных домогательствах и изнасиловании, он попросил в 2012 году убежища в посольстве Эквадора в Лондоне, где непрерывно находился на протяжении почти семи лет.

В апреле Эквадор отказал ему в дальнейшем предоставлении убежища, после чего Ассанж был арестован полицией. 1 мая Лондонский суд приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения за нарушение условий освобождения под залог.

Ранее в понедельник шведская прокуратура приняла решение о возобновлении в отношении основателя WikiLeaks уголовного дела об изнасиловании и сексуальных домогательствах.