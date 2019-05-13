Президент Израиля предоставил Нетаньяху еще 14 дней на создание правительственной коалиции

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 мая. /ТАСС/. Президент Израиля Реувен Ривлин предоставил в понедельник премьер-министру страны Биньямину Нетаньяху две дополнительные недели на формирование правительственной коалиции по итогам состоявшихся 9 апреля выборов в ответ на соответствующий запрос премьера.

"После того, как вами было заявлено о необходимости дополнительного времени для завершения формирования правительства и в соответствии с основным законом, настоящим я продлеваю срок, отведенный для формирования правительства, на четырнадцать дней", - распространила канцелярия Ривлина в понедельник его ответ на запрос Нетаньяху. Премьер прибыл ранее в тот же день в канцелярию президента в Иерусалиме. В канцелярии Ривлина отметили, что, "согласно "Основному закону: Правительство", премьер-министру ранее было выделено 28 дней для формирования правительства". "Президент имеет право продлить этот срок до 14 дополнительных дней", - добавили там.

17 апреля Ривлин подписал указ о поручении формирования нового кабинета по итогам выборов Нетаньяху. Закон отводит премьеру всего 42 дня на формирование правительственной коалиции и создание пятого в карьере и четвертого подряд с 2009 года правительства: это истекающий 14 мая стандартный срок в 28 дней и еще 14 дней, которые премьер запросил и получил у президента.

По официальным результатам прошедших 9 апреля выборов, партия "Ликуд" Нетаньяху получила 35 из 120 мест в Кнессете, столько же получил центристский блок "Кахоль Лаван". Ультраортодоксальные партии ШАС и "Яхадут ха-Тора" контролируют в новом парламенте по восемь мест, партия "Наш дом - Израиль" бывшего министра обороны Авигдора Либермана и "Союз правых партий" - по пять, партия "Кулану" - четыре. Партия "Авода" получила шесть мест, левая партия "Мерец" - четыре, партии израильских арабов "Хадаш-Тааль" и "Раам-БАЛАД" - шесть и четыре парламентских кресла соответственно.

Нетаньяху обещает создать коалицию правых и религиозных партий, которая будет контролировать 65 из 120 мест в Кнессете. Если он не сумеет этого сделать за 48 дней, Ривлин может передать право формирования правительства другому депутату, либо объявить повторные выборы.

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