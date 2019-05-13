Климкин попросил ЕС дать "всеобъемлющий ответ" на выдачу паспортов России жителям Донбасса

"Российское решение о предоставлении паспортов украинским гражданам - это точка невозврата во вмешательстве в наши внутренние дела. Нам нужен общий всеобъемлющий ответ", - заявил Климкин на брифинге в Брюсселе на полях встречи министров иностранных дел ЕС с коллегами из стран "Восточного партнерства".

Ранее с призывом внести еще несколько граждан РФ в черный список ЕС выступили главы МИД стран Прибалтики, однако эта идея не нашла поддержки министров иностранных дел остальных государств ЕС.