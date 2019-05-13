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Упрощение получения гражданства РФ жителям Донбасса

Климкин попросил ЕС дать "всеобъемлющий ответ" на выдачу паспортов России жителям Донбасса

Глава МИД Украины назвал упрощение получения гражданства РФ жителям ДНР и ЛНД точкой невозврата во вмешательстве во внутренние дела

БРЮССЕЛЬ, 13 мая. /ТАСС/. Глава МИД Украины Павел Климкин призвал страны ЕС дать ответ на предоставление паспортов РФ жителям провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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"Российское решение о предоставлении паспортов украинским гражданам - это точка невозврата во вмешательстве в наши внутренние дела. Нам нужен общий всеобъемлющий ответ", - заявил Климкин на брифинге в Брюсселе на полях встречи министров иностранных дел ЕС с коллегами из стран "Восточного партнерства".

Ранее с призывом внести еще несколько граждан РФ в черный список ЕС выступили главы МИД стран Прибалтики, однако эта идея не нашла поддержки министров иностранных дел остальных государств ЕС.

Теги
УкраинаРоссияКлимкин, Павел АнатольевичУпрощение получения гражданства РФ жителям Донбасса
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