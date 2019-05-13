Глава МИД Китая призвал бороться с клеветой как методом в мировой политике

СОЧИ, 13 мая. /ТАСС/. Член Госсовета, глава МИД Китая Ван И в понедельник на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым призвал Москву вместе с Пекином противодействовать манере некоторых стран применять клевету и ложь для достижения своих политических целей.

"Сегодня клевета и очернение являются одним из методов провокации. Может оказаться, что, сто раз прозвучав, такие клевета и ложь могут восприниматься как факт. Это не годится. Чем крупнее государство, тем больше у него ответственности, однако, к сожалению, сейчас чем крупнее государство, тем своевольнее оно себя ведет", - сказал он.

Ван И подчеркнул, что Китай и Россия, будучи ответственными государствами, в условиях турбулентности и нестабильности в международной политике должны еще больше укреплять взаимодействие при отстаивании общих национальных интересов, а также интересов всего мирового сообщества. "Нынешние переговоры позволят в дальнейшем придать позитивный импульс китайско-российским отношениям, усилить наше стратегическое взаимодействие в поисках ответов на разные глобальные вызовы", - добавил глава МИД КНР.