МИД Болгарии: слова посла Турции об изучении турецкого языка политически неприемлемы

СОФИЯ, 13 мая. /ТАСС/. МИД Болгарии провел в понедельник встречу с послом Турции, который был вызван для объяснений в связи со своим высказыванием, сделанным 11 мая, о необходимости обеспечить изучение в стране турецкого языка.

"Перед послом была выражена позиция о том, что его высказывание политически неприемлемо и не отвечает ожиданиям болгарской стороны о поддержании дружеских и добрососедских отношений", - говорится в сообщении болгарского внешнеполитического ведомства по итогам встречи.

Посол Турции заявил, что его слова были ошибочно интерпретированы СМИ, и, как отмечается, подчеркнул, что турецкая сторона не вмешивается и не намерена вмешиваться во внутренние дела Болгарии, а наоборот, готова развивать дружеские и взаимовыгодные отношения.