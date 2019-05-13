Совет ЕС заявил, что программа "Восточное партнерство" оказалась эффективной и динамичной

БРЮССЕЛЬ, 13 мая. /ТАСС/. Программа "Восточное партнерство" (сотрудничество между ЕС и Арменией, Азербайджаном, Белоруссией, Грузией, Молдавией, Украиной), 10-летие которой отмечается 13-14 мая в Брюсселе, оказалась эффективной и динамичной. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, распространенном в понедельник по итогам заседания глав МИД стран сообщества и государств - участников программы.

"За прошедшие годы "Восточное партнерство" оказалось эффективной, гибкой, адаптированной и динамичной программой. Она послужила развитию, адаптации к новым вызовам, в том числе к стабильности и устойчивости, и в конечном итоге к укреплению наших взаимовыгодных отношений", - отмечается в нем.

Программа была официально запущена 7 мая 2009 года, и в этом году она отмечает свой юбилей. По сути в рамках этой программы были аккумулированы все проекты сотрудничества ЕС с этими странами и поставлены две мотивирующие эти государства на сближение с ЕС задачи: подписание с ними соглашений об упрощении и последующей отмене визового режима и о свободной торговле.

Участникам программы также рекомендовано принять на себя контрактные обязательства по проведению реформ, направленных на внедрение европейских норм в национальное законодательство, что на языке ЕС называется "усиление институтов и сближение юридических норм". В зависимости от глубины принятых на себя обязательств страны "Восточного партнерства" получают целевую финансовую помощь от ЕС. По данным Еврокомиссии, на эти нужды Брюссель выделил только в 2014-2017 годах €2,8 млрд.

Итоги 10 лет развития этой программы показали, что три страны, взявшие курс на максимальное сближение с ЕС - Украина, Грузия, Молдавия - вряд ли могут похвастаться лучшими результатами развития, чем Армения, Азербайджан и Белоруссия, которые придерживаются выборочного подхода к реализации различных аспектов этой программы.

14 мая для участников программы в резиденции Еврокомиссии в Брюсселе пройдет Конференция высокого уровня "Восточного партнерства", на которой, как ожидается, последний раз появится перед брюссельской аудиторией покидающий свой пост президент Украины Петр Порошенко.

Проведение реформ

Проведение реформ в странах - участницах программы "Восточное партнерство" должно быть в центре ее повестки, говорится также в заявлении Совета ЕС.

"Дальнейшие вызовы еще впереди. Проведение реформ и реализация согласованных обязательств должны оставаться в центре внимания в предстоящие годы с целью сохранения и поддержания позитивного воздействия и дальнейшего успеха программы при полном уважении ценностей и принципов", - отмечается в нем.

В документе подчеркивается, что "в этом контексте важную роль играют гражданское общество, в том числе аналитические центры и правозащитники, а также уязвимые группы, журналисты, женщины, молодежь и частный сектор".

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