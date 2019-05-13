Медведчук назвал смену кабмина первоочередной задачей обеспечения безопасности Украины

КИЕВ, 13 мая. /ТАСС/. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что украинский кабинет министров является худшим за последние несколько десятилетий и должен быть как можно скорее расформирован. Соответствующее заявление опубликовано на сайте партии в понедельник.

"Кабмин сегодня находится в состоянии преступного бездействия и не решает безотлагательные государственные задачи, а занят лишь личными экономическими и политическими проектами. Быстрейшая смена такого кабмина - худшего по качеству за последние несколько десятилетий - на реально работающее правительство профессионалов является первоочередной задачей обеспечения национальной безопасности Украины", - говорится в заявлении.

Медведчук также отметил, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман занимается не своими непосредственными обязанностями, а созданием собственной политической силы для участия в парламентских выборах. "Очевидно, что премьер, который озабочен исключительно собственными политическими проектами, Украине не нужен", - добавил он.