Новым послом Великобритании в России станет Дебора Броннерт

ЛОНДОН, 13 мая. /ТАСС/. МИД Великобритании объявил о назначении нового посла Соединенного Королевства в России, которым станет Дебора Броннерт, курировавшая в период 2017-2019 годов экономические и глобальные вопросы в британском внешнеполитическом ведомстве. Об этом в понедельник информировала пресс-служба Форин оффиса.

"Дебора Броннерт назначена послом Ее Величества в Российской Федерации, где она сменит Лори Бристоу, который будет переведен на другой дипломатический пост", - говорится в сообщении, в котором отмечается, что она приступит к выполнению обязанностей на новой должности в январе 2020 года.

Броннерт родилась 31 января 1967 года. Окончила Бристольский университет, в 2005-2006 годах прошла обучение в Школе славянских и восточноевропейских исследований Университетского колледжа Лондона, где она изучала политэкономию России и стран Восточной Европы. В 2011-2014 годах возглавляла британское дипломатическое представительство в Зимбабве. В 2002-2005 годах была советником в британском посольстве в Москве по торговым и экономическим вопросам.

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