AFP: ЕК пригрозила санкциями Румынии из-за судебной реформы

ТАСС, 13 мая. Еврокомиссия (ЕК) пригрозила Румынии, председательствующей в Совете ЕС в первом полугодии 2019 года, "неминуемыми санкциями", если страна будет проводить реформы, которые, по мнению ЕС, угрожают независимости судебной власти в стране. Об этом в понедельник сообщило агентство AFP со ссылкой на письмо первого заместителя председателя Еврокомиссии Франса Тиммерманса румынским властям.

"Проблемы, которые мы определили, и рекомендации, которые были вынесены для смягчения опасений, не принимаются во внимание", - приводит агентство выдержки из письма. Отмечается, что в случае если "в ближайшее время" не будут внесены коррективы, ЕК, "не задумываясь", инициирует процедуру устранения нарушений европейского права, которая может включать, в частности, финансовые санкции.

Представители Еврокомиссии жестко критикуют правительство Румынии за проведение судебной реформы, которая, по их мнению, подрывает правовое государство и борьбу с коррупцией, направлена на то, чтобы позволить коррумпированным политикам избежать уголовной ответственности.

В Бухаресте опасаются запуска санкционной процедуры против Румынии за нарушения европейских принципов в судебной реформе, как это было сделано в соответствии с положениями седьмой статьи Соглашения о Европейском союзе по отношению к Польше. Представители правящей коалиции в свою очередь утверждают, что проводимая судебная реформа направлена на совершенствование законодательства и против злоупотреблений в румынской системе правосудия.