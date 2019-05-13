Китай не намерен участвовать в переговорах России и США по ядерному разоружению

СОЧИ, 13 мая. /ТАСС/. Пекин не заинтересован в участии в переговорах Москвы и Вашингтона по ядерному разоружению. Об этом заявил в понедельник член Госсовета, глава МИД Китая Ван И по итогам встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

"Китай не заинтересован и не видит необходимости присоединяться к переговорам между Россией и США по вопросам ядерного разоружения, поскольку ядерный арсенал Китая постоянно удерживается на минимальном уровне, отвечающем интересам оборонной политики", - сказал глава МИД Китая.

При этом он добавил, что переговоры Москвы и Вашингтона по этой теме имеют большое значение для сохранения глобальной стабильности. "Мы рассчитываем, что американская сторона откликнется на заинтересованность России в ближайшее время вернуться в рамки Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и продлить действие договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Эта позиция отвечает общим интересам мирового сообщества", - указал Ван И.

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