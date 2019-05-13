Адвокат потерпевшей по делу Ассанжа заявила о наличии весомых доказательств его вины

ТАСС, 13 мая. Защита потерпевшей стороны в рамках дела основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа об изнасиловании располагает "весомыми доказательствами" и ожидает преследования журналиста после возобновления уголовного дела от 2010 года. Об этом в понедельник в эфире телеканала SVT заявила адвокат пострадавшей Элизабет Масси Фритц.

"Мы считаем, что доказательства достаточно весомы, чтобы их рассмотрел суд, мы также надеемся, что в итоге мой клиент получит возмещение ущерба, - сказала Фритц. - Я ожидаю нового судебного преследования". В соответствии с законодательством Швеции, основателю WikiLeaks может грозить до четырех лет тюремного заключения.

Юрист высказала мнение, что принятое в понедельник решение возобновить дело против Ассанжа "показывает, что шведская прокуратура не дает оказать на себя политическое давление". Фритц также добавила, что общалась со своим клиентом все годы с момента подачи первого заявления об изнасиловании и может констатировать факт угроз в адрес потерпевшей.

В суд в Уппсале уже направлены ходатайства о назначении защитников по делу. Интересы потерпевшей будет представлять Фритц, адвокатом Ассанжа останется Пер Самуэльсон, который ранее расценил возобновление дела как "поспешное и поверхностное".

В понедельник шведская прокуратура возобновила дело против Ассанжа об изнасиловании, впервые открытое в 2010 году и впоследствии закрытое в 2017 году. Шведские власти рассматривают возможность выдачи европейского ордера на арест журналиста, что может повлечь за собой его высылку в скандинавское королевство после отбытия 50-недельного заключения в Великобритании. Другими опциями являются допрос австралийца на территории Великобритании или по видеосвязи. Главный редактор WikiLeaks Кристинн Храфнсон назвал это решение результатом "политического давления" на Швецию.

В 2012 году Ассанж получил убежище в посольстве Эквадора в Лондоне в связи с выдвинутыми против него в Швеции обвинениями и возможной экстрадицией в США, где ему, согласно опасениям защиты, может грозить до 35 лет заключения или смертная казнь за хакерскую деятельность. В апреле 2019 года Эквадор отказал Ассанжу в дальнейшем предоставлении убежища, после чего журналист был арестован полицией и приговорен лондонским судом к 50 неделям заключения за нарушение условий освобождения под залог.