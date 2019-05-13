AP: жена задержанного в КНР экс-президента Интерпола получила убежище во Франции

ПАРИЖ, 13 мая. /ТАСС/. Власти Франции предоставили статус беженца супруге бывшего президента Интерпола Мэн Хунвэя, задержанного в Китае в сентябре 2018 года. Об этом сообщило в понедельник агентство Associated Press .

"Если бы Франция не дала мне защиту, меня бы уже давно убили", - приводит агентство слова Грейс Мэн. Она рассказала, что решение властей этой страны знаменует начало ее "второй жизни". Запрос на получение соответствующего статуса, по ее словам, был подан в ноябре 2018 года.

29 сентября 2018 года Мэн Хунвэй отбыл в Китай и долго не выходил на связь. Его супруга, беспокоясь за судьбу мужа, сообщила об исчезновении властям Франции. После этого прокуратура Лиона инициировала расследование в связи с пропажей без вести Мэн Хунвэя, а Интерпол направил официальный запрос властям Китая с целью уточнить информацию о местонахождении главы организации. После этого генеральный секретариат Интерпола в Лионе получил заявление об отставке Мэн Хунвэя с поста президента Интерпола, которое вступило в силу немедленно.

7 октября прошлого года власти Китая сообщили о задержании 64-летнего Мэн Хунвэя по подозрению в нарушении закона, а Министерство общественной безопасности КНР заявило, что экс-глава Интерпола подозревается во взяточничестве и других преступлениях.

В конце марта текущего года власти Китая исключили из рядов коммунистической партии и уволили с государственных постов бывшего президента Интерпола. Согласно заявлению Государственного надзорного комитета, Мэн Хунвэй признан виновным "в серьезных нарушениях партийной дисциплины", материалы расследования были переданы в прокуратуру. 24 апреля Верховная народная прокуратура КНР приняла решение о заключении его под стражу. Решение было принято на основании подозрений во взяточничестве.