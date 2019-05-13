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Политический кризис в Венесуэле

Лавров: Россия и Китай разделяют позицию о недопустимости вмешательства в дела Венесуэлы

Глава МИД РФ отметил, что судьбу страны должен решать сам венесуэльский народ через мирный диалог

СОЧИ, 13 мая. /ТАСС/. Москва и Пекин считают, что вмешательство во внутренние дела Венесуэлы приведет к эскалации кризиса. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам встречи с членом Госсовета, главой МИД Китая Ван И.

"Рассмотрели то, что происходит вокруг Венесуэлы. Сошлись во мнении, что судьбу этой страны должен решать сам венесуэльский народ через мирный всеохватывающий диалог в рамках национальной конституции. Акцентировали, что любое вмешательство извне, тем более вооруженное, о чем сейчас начинают говорить горячие головы, лишь осложнит перспективу политического урегулирования кризиса и создаст новую конфликтную ситуацию", - сказал Лавров.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичВенесуэлаРоссияКитайПолитический кризис в ВенесуэлеВан И
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