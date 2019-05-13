СМИ: ВВС ливийской армии нанесли удары по штабу одной из группировок ПНС

КАИР, 13 мая. /ТАСС/. ВВС Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара нанесли удары по штабу одной из влиятельных группировок, сражающихся на стороне заседающего в Триполи Правительства национального согласия (ПНС премьера Фаиза Сараджа). Об этом сообщил в понедельник новостной портал Afrigatenews .

Битва за Триполи. Что нужно знать о происходящем в Ливии?

По его данным, бомбардировке подвергся командный пункт "Роты Фарука" в городе Эз-Завия, находящемся на побережье Средиземного моря в 50 км от столицы. Согласно поступающей информации, в результате налета был уничтожен один легковой автомобиль, штабу причинен урон. О жертвах и пострадавших не сообщается.

4 апреля Хафтар объявил о начале наступления на столицу с целью, как было заявлено, ликвидации окопавшихся там террористических группировок. В свою очередь, Сарадж отдал приказ всем подконтрольным ему воинским подразделениям быть готовыми к обороне. Позднее базирующиеся в Триполи вооруженные формирования объявили о начале кампании "Вулкан гнева" для противостояния штурмующим силам ЛНА.

Позиционные бои не прекращаются на окраинах столицы уже более месяца, а противоборствующие стороны обвиняют друг друга в беспорядочных обстрелах, в том числе жилых районов. И хафтаровцы и лояльные триполийскому кабмину силы применяют боевую авиацию, системы залпового огня и тяжелую артиллерию. За минувшую неделю ВВС армии нанесли десятки ударов по позициям противника в южных и юго-восточных окрестностях столицы, в том числе по складам с боеприпасами и оружием, конвоям с подкреплениями и скоплениям отрядов ПНС.

По данным ливийского отделения Всемирной организации здравоохранения, с начала стычек погибли уже почти 460 человек, свыше 2,5 тыс. получили ранения. Число покинувших свои дома превысило 60 тыс. человек.