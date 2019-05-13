Порошенко: Украина "уже сегодня" готова выполнять план действий по членству в НАТО

КИЕВ, 13 мая. /ТАСС/. Действующий президент Украины Петр Порошенко обсудил в Брюсселе с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом "евроатлантические амбиции" Киева. О результатах встречи в понедельник сообщила пресс-служба украинского лидера.

"Глава государства выразил надежду, что государства - члены альянса поддержат евроатлантические стремления Украины, которая готова уже сегодня приступить к выполнению плана действий по членству в НАТО. Была подчеркнута важность следующего саммита альянса в Лондоне для фиксации евроатлантических амбиций Украины", - сообщила пресс-служба о ходе переговоров Порошенко и Столтенберга.

Уточняется, что на встрече президент "подчеркнул неизменность законодательно определенного курса евроатлантической интеграции Украины". Стороны, согласно сообщению, обсудили важность сотрудничества "прежде всего с целью усиления безопасности в акватории Черного и Азовского морей". Были также затронуты вопросы подготовки запланированного на июль визита на Украину Североатлантического совета НАТО, добавили в администрации.

Столтенберг, в свою очередь, отметил реформы, которые Порошенко поддерживал в стране, в том числе направленные на сближение с НАТО, утверждают в пресс-службе.

19 февраля Порошенко подписал изменения в конституцию Украины, в которой теперь закреплена формулировка о "европейской идентичности украинского народа и необратимости европейского и евроатлантического курса Украины". Одновременно в статью о полномочиях самого президента вписана фраза о том, что он становится "гарантом реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства в Европейском союзе и НАТО".