Лондон, Берлин и Париж выразили обеспокоенность ситуацией в Идлибе

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Великобритания, Германия и Франция выразили крайнюю обеспокоенность эскалацией боевых действий на северо-западе Сирии в провинции Идлиб. Об этом говорится в совместном заявлении дипломатических ведомств трех стран, опубликованном в понедельник на сайте Министерства иностранных дел Великобритании.

В заявлении утверждается, что мирное население на северо-западе Сирии страдает от обстрелов и бомбардировок, которые проводят правительственные силы Сирии и российские военные. Лондон, Берлин и Париж также отмечают активизацию в этом регионе атак со стороны группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" (одно из названий запрещенной в РФ террористической организации "Джебхат ан-Нусра").

"Эта военная эскалация должна прекратиться", - говорится в заявлении МИД трех европейских государств.

4 мая руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин сообщил журналистам, что отряды боевиков на юге Идлибской зоны деэскалации концентрируются под командованием группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" (запрещена в РФ) и что не исключается их наступление на город Хама, столицу одноименной провинции. 6 мая Купчишин информировал, что боевики дважды за день обстреляли российскую авиабазу Хмеймим, оба раза огонь велся из района населенного пункта Завия, находящегося в Идлибской зоне деэскалации. 6 мая сирийское государственное агентство SANA сообщило, что артиллерия и авиация страны нанесли удары по базам обстреливающих Хаму боевиков.