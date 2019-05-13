Китай и Россия выступили за открытую мировую экономику и против глобальных вызовов

СОЧИ, 13 мая. /ТАСС/. Пекин и Москва будут отстаивать многосторонний формат и открытость мировой экономики и противодействовать глобальным вызовам. Об этом в понедельник заявил член Госсовета, глава МИД Китая Ван И по итогам встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

"Будем четко отстаивать многосторонность и развитие открытой мировой экономики", - сказал он, добавив, что обе страны также намерены "противодействовать глобальным вызовам".

"Мы с министром [Лавровым] убеждены, что мир и развитие остаются лейтмотивом нашего времени, а сотрудничество и всеобщий выигрыш остается общим устремлением всех стран мира, - сказал китайский министр. - Односторонние действия, гегемонизм и деспотизм не пользуются поддержкой и не имеют перспектив. Очернение, клевета и санкционные нажимы хотя и могут сработать в какой-то момент, рано или поздно будут прикованы к позорному столбу".

Он также отметил, что Китай и Россия ответственно подходят к судьбам мира. "В условиях невиданных за столетия перемен мы, как постоянные члены Совбеза ООН и растущие экономики мира, осознаем нашу ответственность перед миром", - отметил Ван И, подчеркнув готовность Пекина и Москвы "со всеми членами международного сообщества твердо отстаивать международное устройство под эгидой ООН и мировой порядок, основанный на международном праве".

По его словам, свидетельством укрепления двусторонних связей также является ряд совместных проектов, равно как и то, что товарооборот побил отметку в $100 млрд, а перекрестный Год культуры позволил КНР и РФ нарастить межрегиональные контакты. "Наблюдается бум гуманитарных связей, формируется контур углубленного, многопланового и взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами, который постоянно приносит новые выгоды нашим народам и народам всех стран мира", - резюмировал глава МИД Китая.

Торговая война с США

Власти Китая надеются, что у Белого дома хватит мудрости для выработки взаимовыгодного торгового соглашения.

По словам главы МИД Китая, китайско-американские торговые переговоры "вышли на значимый прогресс". "Между тем имеются сложные моменты, которые требуют серьезного изучения и решения, - отметил китайский министр. - И при таких обстоятельствах бессмысленно обвинять друг друга в одностороннем порядке и переносить ответственность на других".

"Надеюсь, что у двух стран будет хватать мудрости в разрешении проблем для заключения взаимовыгодного соглашения", - сказал Ван И, подчеркнув, что Пекин на переговорах с любым государством будет "твердо защищать свой суверенитет".

Ситуация на Корейском полуострове

Политическое решение ситуации на Корейском полуострове требует выработки конкретных шагов, добавил Ван И.

"Нужно учитывать, что после саммита США и КНДР в Ханое буксует урегулирование на Корейском полуострове, нарастают факторы непредсказуемости. Северокорейская сторона по-прежнему придерживается основных задач по денуклеаризации полуострова, а Вашингтон отнюдь не отказывается от идеи урегулирования путем диалога. Оно пока не сошло с русла поиска политического решения", - указал он.

Ван И считает, что главной проблемой является отсутствие общих подходов, которые еще предстоит выработать, к чему стремятся и Пхеньян, и Вашингтон. "Это, конечно, верный курс, который поддерживают и Китай, и Россия, и все мировое сообщество", - подчеркнул китайский министр.

По его словам, на сегодняшний момент единственный реальный выход из положения заключается в определении комплексных поэтапных задач и их синхронном выполнении, что предлагается, в частности, совместной китайско-российской дорожной картой. Эта инициатива предусматривает приостановку ракетно-ядерной деятельности КНДР в обмен на сокращение масштаба военных учений Южной Кореи и США, а также подразумевает двусторонний диалог Пхеньяна и Вашингтона и затем полномасштабный диалог с участием всех заинтересованных сторон.

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