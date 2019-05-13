Участие в первых теледебатах в Майами в июне могут принять 18 претендентов - демократов

НЬЮ-ЙОРК, 13 мая. /ТАСС/. Участие в первых теледебатах претендентов на выдвижение официальным кандидатом на пост президента США от Демократической партии смогут принять 18 человек. Об этом сообщил в понедельник интернет-портал Elections Central, размещающий материалы о подготовке к президентских выборам в США в 2020 году.

По данным портала, условия для участия в теледебатах, которые пройдут 26-27 июня в Arsht Center в Майами, уже выполнили сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, соперничавший с Хиллари Клинтон за выдвижение кандидатом от Демократической партии на президентских выборах 2016 года, экс-вице-президент США Джо Байден, бывший мэр города Сан-Антонио (штат Техас) Джулиан Кастро, занимавший пост министра жилищного строительства и городского развития в администрации Барака Обамы, мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттеджадж, член Палаты представителей Конгресса США от штата Гавайи Тулси Габбард, сенатор от штата Калифорния Камала Харрис, сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен, сенатор от штата Миннесота Эми Клобушар, сенатор от штата Нью-Джерси Кори Букер, бизнесмен Эндрю Янг, экс-конгрессмен от штата Техас Бето О'Рурк, экс-конгрессмен от штата Мэриленд Джон Дилени, сенатор от штата Нью-Йорк Кирстен Джиллибранд, экс-губернатор штата Колорадо Джон Хикенлупер, экс-губернатор штата Вашингтон Джей Инсли, экс-конгрессмен от штата Огайо Тим Райан, конгрессмен от штата Калифорния Эрик Суолуэлл и писатель Марианна Уильямсон.

Согласно правилам, сформулированным Национальным комитетом Демократической партии, к дебатам допускаются те претенденты, которые выполнили, по крайней мере, одно из двух условий: собрал пожертвования минимум от 65 тыс. избирателей минимум из 20 штатов или по итогам трех опросов получил по крайней мере 1% поддержки избирателей. Теледебаты пройдут в течение двух дней. Они будут начинаться в 21:00 по местному времени (04:00 мск), а участие в первом или во втором дне теледебатов будет определено по жребию. В целом Национальный комитет Демократической партии США намерен провести в общей сложности 12 теледебатов претендентов, причем шесть из них состоятся еще до конца нынешнего года, а еще шесть - в период с января по апрель 2020 года.

О предвыборной кампании 2020 года

Старт предвыборной кампании в США будет дан в феврале 2020 года. 3 февраля в Айове продут собрания партийных активистов, на которых будут избирать делегатов сначала на местные партконференции Демократической партии, затем на конференцию штата, а после - на национальный съезд. В штате Нью-Гэмпшир 11 февраля пройдут первые в стране первичные выборы, которые отличаются от предвыборных собраний тем, что на них избираются делегаты сразу на национальный съезд, который пройдет 13-16 июля 2020 года в Милуоки, где будет названо имя соперника Трампа в борьбе за пост президента. Еще одно отличие собраний партийных активистов от первичных выборов в том, что первые организуются местными отделениями партий, а вторые - избирательными комиссиями отдельных штатов.

Республиканцы проведут свой съезд с 24 по 27 августа 2020 года в городе Шарлотт в Северной Каролине.

59-е выборы президента США состоятся 3 ноября 2020 года.