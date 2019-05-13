Эстония призвала ЕС расширить санкции против РФ из-за выдачи паспортов жителям ДНР и ЛНР

БРЮССЕЛЬ, 13 мая. /ТАСС/. Евросоюз должен рассмотреть вопрос о расширении санкций против РФ. Такое мнение высказал в понедельник на встрече глав МИД стран ЕС и государств - участников программы глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу.

"ЕС не должен признавать российские паспорта, выданные жителям Украины [в провозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР)], и в свете последних событий следует рассмотреть вопрос о расширении санкций в отношении России", - сказал он.

"Сильная и быстрая реакция Европейского Союза на действия России на Украине имеет решающее значение в настоящее время", - добавил Рейнсалу.

Ранее в понедельник на эту тему высказались главы МИД Литвы, Чехии и Румынии. Так, литовский министр Линас Линкявичюс также считает, что ЕС должен ввести новые санкции. "Я думаю, что должны быть новые санкции", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, рассматривает ли Брюссель введение новых ограничительных мер.

Его чешский коллега Томаш Петржичек заявил, что ЕС не рассматривает введение новых санкций и предпочитает искать решение путем диалога. "Мы хотим скорее диалога, чем использования способов давления, к которым прибегает Россия", - заявил он в ответ на вопрос украинских журналистов. "Мы продолжаем полностью поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины", - добавил он.

Глава МИД Румынии Теодор Мелешкану подтвердил, что эта проблема будет рассматриваться в Совете ЕС. "Эта проблема будет обсуждаться на встрече министров. С нашей точки зрения, это не лучшая мера, которую можно было принять. Граждане должны иметь выбор, но подталкивать граждан к получению гражданства - это может создать проблемы для Украины", - считает министр.