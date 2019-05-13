Марию Бутину вновь перевели в другую тюрьму

ВАШИНГТОН, 13 мая. /ТАСС/. Осужденную в США россиянку Марию Бутину, которая отбывает тюремный срок, перевели из тюрьмы штата Вирджиния Northern Neck в другое место заключения. С этими сведениями корреспондент ТАСС ознакомился в понедельник в базе данных пенитенциарного учреждения.

Кто такая Мария Бутина и в чем ее обвиняют

Лоббистка, авантюристка, "агент влияния". Кто такая Мария Бутина и в чем ее обвиняют

"Сообщаем, что Мария Бутина была переведена из тюрьмы Northern Neck 13 мая", - говорится в сообщении. Новое место заключения Бутиной не уточняется.

Мария Бутина выйдет на свободу 5 ноября. 30-летней россиянке инкриминировалось участие в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США. Американские спецслужбы утверждали, что россиянка вела такую деятельность, не будучи зарегистрированным при Министерстве юстиции США агентом иностранного государства.

Бутина была арестована в Вашингтоне 15 июля 2018 года - в канун встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки. Москва характеризовала обвинения в адрес Бутиной как сфабрикованные и требовала ее освобождения из-под стражи.