Госдеп: США призывают своих соседей ввести санкции против Никарагуа

БОГОТА, 13 мая. /ТАСС/. Администрация США призывает своих соседей и союзников в Западном полушарии последовать их примеру и ввести санкции в отношении властей Никарагуа. Об этом в понедельник заявила Кимберли Брайер, помощница госсекретаря США по делам Западного полушария, во время выступления на саммите "Конкордия" в Боготе.

"Мы уже ввели дополнительные санкции в отношении Никарагуа. Призываем наших соседей последовать этому примеру", - сказала она.

Дипломат также добавила, что администрация президента Дональда Трампа "не будет закрывать глаза на нарушения прав человека на Кубе". "Санкционная политика в отношении Гаваны продолжится", - подчеркнула она.

В апреле Вашингтон ввел санкции в отношении главы никарагуанского агентства по привлечению инвестиций Лауреано Ортеги, сына президента страны Даниэля Ортеги, а также никарагуанского банка BanCorp (Banco Corporativo SA). В ноябре 2018 года Минфин США объявил о введении санкций против супруги главы государства Росарио Мурильо, которая занимает пост вице-президента республики, а также советника Ортеги по национальной безопасности Нестора Монкады Лау.

Ситуация в Никарагуа

Никарагуа с середины апреля 2018 года сотрясали антиправительственные выступления, поводом для которых послужила реформа системы социального страхования. Вскоре после начала манифестаций, сопровождавшихся насилием и гибелью людей, президент Ортега объявил об отмене нововведений, однако тогда это не привело к быстрой нормализации ситуации. В обнародованном в конце августа того же года докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека указывалось, что жертвами насилия в стране стали порядка 300 человек, еще 2 тыс. пострадали.

В мае 2018 года в Никарагуа начался диалог, нацеленный на установление мира, посредником в нем выступила католическая церковь. Переговорный процесс не раз прерывался и возобновлялся, но до сих пор не принес результатов.