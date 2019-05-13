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Госдеп: США призывают своих соседей ввести санкции против Никарагуа

Помощница госсекретаря США по делам Западного полушария Кимберли Брайер также подчеркнула, что администрация президента Дональда Трампа не будет закрывать глаза на нарушения прав человека на Кубе

БОГОТА, 13 мая. /ТАСС/. Администрация США призывает своих соседей и союзников в Западном полушарии последовать их примеру и ввести санкции в отношении властей Никарагуа. Об этом в понедельник заявила Кимберли Брайер, помощница госсекретаря США по делам Западного полушария, во время выступления на саммите "Конкордия" в Боготе.

"Мы уже ввели дополнительные санкции в отношении Никарагуа. Призываем наших соседей последовать этому примеру", - сказала она.

Дипломат также добавила, что администрация президента Дональда Трампа "не будет закрывать глаза на нарушения прав человека на Кубе". "Санкционная политика в отношении Гаваны продолжится", - подчеркнула она.

В апреле Вашингтон ввел санкции в отношении главы никарагуанского агентства по привлечению инвестиций Лауреано Ортеги, сына президента страны Даниэля Ортеги, а также никарагуанского банка BanCorp (Banco Corporativo SA). В ноябре 2018 года Минфин США объявил о введении санкций против супруги главы государства Росарио Мурильо, которая занимает пост вице-президента республики, а также советника Ортеги по национальной безопасности Нестора Монкады Лау.

Ситуация в Никарагуа

Никарагуа с середины апреля 2018 года сотрясали антиправительственные выступления, поводом для которых послужила реформа системы социального страхования. Вскоре после начала манифестаций, сопровождавшихся насилием и гибелью людей, президент Ортега объявил об отмене нововведений, однако тогда это не привело к быстрой нормализации ситуации. В обнародованном в конце августа того же года докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека указывалось, что жертвами насилия в стране стали порядка 300 человек, еще 2 тыс. пострадали.

В мае 2018 года в Никарагуа начался диалог, нацеленный на установление мира, посредником в нем выступила католическая церковь. Переговорный процесс не раз прерывался и возобновлялся, но до сих пор не принес результатов.

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СШАКолумбияКубаНикарагуа
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