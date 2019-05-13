СМИ: прокуратура Судана обвинила экс-президента в причастности к гибели протестующих

КАИР, 13 мая. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Судана выдвинула отстраненному от власти президенту Омару аль-Баширу обвинения в причастности к гибели протестующих. Об этом сообщил в понедельник телеканал Al-Hadath.

По информации телестанции, ему инкриминируется "подстрекательство и участие в убийствах демонстрантов". По данным суданских СМИ, в начале апреля, когда протестное движение в стране приобрело массовый характер, и оппозиция после четырех месяцев демонстраций призвала к началу сидячей забастовки в центре Хартума, аль-Башир отдал приказ о силовом разгоне протестующих, но армия отказалась подчиниться ему, что и привело в итоге к военному перевороту в стране 11 апреля.

Кроме того, ранее прокуратура выдвинула экс-президенту обвинения в отмывании денег и финансировании терроризма. В настоящее время аль-Башир содержится в центральной тюрьме Хартума Кобер. Туда же были переведены после ареста многие представители бывшего режима. Все они подозреваются в массовых растратах и нецелевом использовании государственных средств, коррупции, отмывании денег, обогащении за счет граждан страны.

В ходе обыска в одной из резиденций экс-президента были обнаружены крупные суммы денег в разной валюте в эквиваленте более $110 млн.