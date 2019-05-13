Сирия потребовала от Совбеза ООН остановить расправы над демонстрантами в Дейр-эз-Зоре

ТАСС, 13 мая. МИД Сирии направил в понедельник послание в Совет Безопасности ООН, потребовав остановить репрессии по отношению к мирным гражданам, которые проводят демонстрации на севере провинции Дейр-эз-Зор. В заявлении внешнеполитического ведомства, переданном агентством SANA, подчеркивается, что поддерживаемые США арабо-курдские формирования "Сил демократической Сирии" (СДС) применяют оружие при подавлении протестов. В результате в селении Эш-Шахиль 9 мая были убиты семь человек.

"Жители города Эль-Бусейра, населенных пуктов Зейбан, Даман, Эль-Ховейдж и других в ходе демонстраций выдвигают законные требования о восстановлении суверенитета сирийского государства над этим регионом и выводе оттуда банд СДС", - подчеркивается в документе.

МИД республики призывает Совбез ООН остановить расправы над демонстрантами и подчеркивает, что "Сирия сохраняет за собой право взять под защиту мирное население".

Большая часть провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии была освобождена правительственными силами от террористов из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в ноябре 2017 года. Однако на восточном берегу реки Евфрат военные действия против банд ИГ вели арабо-курдские формирования, входящие в СДС. Поддержку с воздуха им оказывали ВВС США и их союзников по международной коалиции.

В руках СДС сейчас оказалось несколько крупных нефтяных месторождений на востоке Евфрата, которые были захвачены террористами в 2014 году. Сирийское правительство неоднократно предупреждало, что намерено вернуть эти нефтяные объекты под свой контроль.