Меркель сменила самолет после инцидента в аэропорту Дортмунда

БЕРЛИН, 13 мая. /ТАСС/. Правительственный лайнер канцлера Германии Ангелы Меркель получил повреждения во время стоянки в аэропорту города Дортмунд (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия). Из-за этого глава кабмина вынуждена возвращаться в Берлин на другом самолете, сообщила в понедельник пресс-служба Военно-воздушных сил ФРГ.

"Правительственный самолет получил повреждения в Дортмунде. Транспортное средство наземных служб задело лайнер Global 5000, который находился на стоянке. Канцлера перевезут в Берлин самолетом Минобороны", - говорится в сообщении.

Машина врезалась в самолет на небольшой скорости, поскольку водитель забыл поставить транспортное средство на ручной тормоз, уточняет газета Bild со ссылкой на источники в правительстве. Агентство DPA добавляет, что канцлера в момент ЧП на борту не было.

История сбоев и неполадок

Воздушный флот правительства Германии состоит из пяти самолетов Airbus A310, двух Airbus A340, одного Airbus A321, четырех Bombardier Global 5000 и трех вертолетов Cougar AS-532. Инциденты, связанные с техническими неполадками, для авиапарка кабинета министров не являются редкостью. 16 апреля один из Global 5000 вследствие сбоя в системе был вынужден вернуться в аэропорт Шенефельд. При посадке лайнер, в котором находился только экипаж, коснулся полосы обеими крыльями.

1 апреля внештатная ситуация произошла с Airbus А340 Konrad Adenauer, на борту которого находился глава МИД страны Хайко Маас. После приземления в аэропорту Нью-Йорка обнаружилось, что в одной из шин воздушного судна образовался прокол. Из-за этого самолет не смог самостоятельно вырулить к месту стоянки. 11 января министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Герд Мюллер после завершения турне по странам Африки был вынужден возвращаться в Берлин из Замбии рейсом местных авиалиний.

29 ноября прошлого года неполадки были зафиксированы в самолете канцлера Ангелы Меркель - из-за технического дефекта она была вынуждена прервать полет в Аргентину. Самолет главы кабмина находился в воздухе около часа, когда над Нидерландами экипаж принял решение повернуть обратно в Германию. Airbus А340 Konrad Adenauer благополучно сел в Кельне. Как выяснилось позже, у лайнера вышла из строя связь с наземными службами.

26 мая 2016 года был задержан вылет тогдашнего министра иностранных дел Франка-Вальтера Штайнмайера из Вильнюса в Таллин из-за трещины в стекле в кабине пилота. За месяц до того - в апреле - летевший в Японию борт Штайнмайера совершил внеплановую остановку в Китае из-за проблем с системой подачи топлива.

В преддверии следующей зарубежной поездки несколькими днями позже был отложен его вылет из Берлина, так как у шасси самолета лопнула шина. 15 августа 2014 года Штайнмайер был вынужден добираться из Брюсселя, где он принимал участие во встрече глав МИД ЕС, в германскую столицу на самолете чешского коллеги.