Reuters: Военный совет Судана и оппозиция согласовали структуру переходных органов власти

ТАСС, 13 мая. Военный совет Судана согласовал с оппозицией структуру переходных органов власти в стране. Об этом, как сообщило агентство Reuters , заявил в понедельник официальный представитель совета Шамс ад-Дин Каббаши.

"Мы обсудили структуру переходной власти и полностью ее согласовали, мы также договорились о системе управления в переходный период", - заявил Каббаши. Согласно данным агентства, состав переходного органа будет определен в дальнейших переговорах во вторник.

Ранее в понедельник, как передавал телеканал Al Hadath, между Военным советом и оппозицией возобновились переговоры о принципах и структурах переходного периода в Судане.

Диалог между Военным советом и оппозицией застопорился на минувшей неделе, когда стороны так и не смогли договориться по ряду важных аспектов будущего политического устройства страны на переходный период.

11 апреля после многомесячных акций протеста на фоне тяжелейшей экономической ситуации в стране армия отстранила от власти правившего 30 лет в Судане Омара аль-Башира и взяла управление государством в свои руки, создав переходный Военный совет, распустив парламент и приостановив действие конституции. Уже месяц в центре Хартума продолжается сидячая забастовка, участники которой добиваются выполнения армией всех выдвинутых оппозицией требований - передачи власти гражданским властям и искоренения из органов власти всех представителей бывшего режима.