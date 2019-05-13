Глава МИД Ирландии: смена лидера британских консерваторов не повлияет на Brexit

БРЮССЕЛЬ, 13 мая. /ТАСС/. Смена лидера в правящей Консервативной партии Великобритании не повлияет на ситуацию вокруг выхода страны из Евросоюза. Такое мнение высказал в понедельник в интервью ирландскому телеканалу RTE вице-премьер и глава МИД Ирландии Саймон Коувени, принимающий участие в заседании Совета ЕС на уровне глав внешнеполитических ведомств в Брюсселе.

Комментируя последние публикации британской прессы, в которых обсуждается перспектива скорой отставки Терезы Мэй с поста премьера, Коувени отметил, что "смена лидерства не окажет особого влияния на ситуацию вокруг Brexit". "Проблема не в личности лидера, а в сложностях, связанных с Brexit. Арифметика в британском парламенте останется прежней", - пояснил ирландский министр.

Назвав Великобританию "безнадежно расколотой страной", Коувени подчеркнул, что "британцам необходимо определиться с выбором - с тем, каким образом они хотят покинуть ЕС".

"Консерваторы и лейбористы сейчас пытаются найти общие позиции, это могло бы объединить страну и получить большинство в Палате представителей, - продолжил Коувени. - Но главные партии Великобритании слишком поздно решили начать договариваться между собой". "Без какого-либо соглашения между ними трудно предугадать, в каком направлении будет развиваться ситуация", - отметил глава МИД Ирландии.

Спекуляции в британской прессе по поводу скорой вынужденной отставки Терезы Мэй усилились после того, как правящая в Великобритании Консервативная партия опустилась на пятое место в рейтинге предпочтений избирателей в преддверии выборов в Европейский парламент, которые пройдут в Соединенном Королевстве 23 мая. Опрос социологической службы YouGov опубликован в понедельник в газете The Times.