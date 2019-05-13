Трамп заявил, что намерен встретиться с Путиным на саммите G20

ВАШИНГТОН, 13 мая. /ТАСС/. Глава администрации США Дональд Трамп рассчитывает провести двустороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным на полях предстоящего в конце июня саммита G20 в Осаке (Япония). Об этом американский лидер сообщил в понедельник, отвечая на вопросы журналистов в ходе переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Белом доме.

"Да, я встречусь также с президентом Путиным", - сказал Трамп, когда у него поинтересовались, хочет ли он вести двусторонние переговоры с российским лидером во время саммита "двадцатки" в Японии. Кроме того, глава Белого дома отметил, что планирует встретиться на полях саммита G20 с председателем КНР Си Цзиньпином. "Да, я встречусь непосредственно с ним. Встречусь с президентом (председателем) Китая Си [Цзиньпином]", - заявил Трамп.

Его попросили уточнить, какой сигнал должен передать Москве госсекретарь США Майкл Помпео, прибывающий во вторник на переговоры с российским руководством в Сочи. "Думаю, сигнал заключается в том, что никогда не было никого [в США за исключением нынешней администрации], кто столь жестко бы относился к России. В то же время мы в конце концов поладим с Россией. Имеет смысл ладить с Россией", - ответил президент.

Кремль подчеркнул, что Вашингтон пока не выходил на Москву с инициативой проведения новой двусторонней встречи Путина и Трампа.

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