В штабе Зеленского уверены в смене глав МВД и МИД Украины после инаугурации

КИЕВ, 13 мая. /ТАСС/. Советник избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков выразил уверенность в том, что после инаугурации президента главы Министерства иностранных дел и Министерства внутренних дел покинут свои должности.

"Я думаю, никогда не даю 100%, но 99%, что этого не произойдет", - ответил он в понедельник на вопрос ведущему телеканала NewsOne о том, насколько вероятно, что на своих должностях останутся министр обороны и министр иностранных дел.

При этом Разумков добавил, что нормальной практикой является передача дел министрами преемникам. "Но это не значит, что кто-то должен остаться, оказывая поддержку в том или ином кабинете. Это правильная позиция, если это действительно произойдет, министры, которые будут уходить, они спокойно, толерантно передадут дела, это нормально, если же нет, то нет", - подчеркнул он.

Согласно конституции Украины, президент подает в Раду кандидатуры министров иностранных дел и обороны. Ранее Разумков заявил, что кандидатуры этих министров будут представлены уже после инаугурации Зеленского. При этом он отмечал, что министр внутренних дел Украины Арсен Аваков останется на своей должности до очередных парламентских выборов в стране, которые запланированы на 27 октября.

Глава МИД Украины Павел Климкин 6 мая заявил, что предложит Зеленскому уволить его. При этом Климкин отметил, что не исключает сотрудничества с новым главой государства, в том числе в качестве советника, а также в качестве участника в переговорах.