Трамп предрек Ирану проблемы в случае необдуманных шагов властей

ВАШИНГТОН, 13 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп предупредил, что Иран столкнется с серьезными последствиями, если власти страны предпримут необдуманные шаги. "Посмотрим, как будет развиваться ситуация вокруг Ирана. Если они сделают хоть что-то, то это будет огромная ошибка. Если они сделают хоть что-то, то будут сильно страдать", - заявил американский лидер журналистам в Белом доме.

5 мая помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что США в качестве сигнала властям Ирана направят ударную группу ВМС во главе с авианосцем USS Abraham Lincoln и тактическую группу бомбардировщиков в зону оперативной ответственности Центрального командования ВС США (СЕНТКОМ), куда входит Ближний Восток.

Трамп 8 апреля принял решение внести Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части Вооруженных сил Ирана) в список иностранных террористических организаций. Соединенные Штаты мотивировали этот шаг утверждением о том, что КСИР "активно участвует [в террористической деятельности], финансирует и продвигает терроризм в качестве инструмента государственной политики". В ответ Высший совет национальной безопасности Ирана причислил к террористическим организациям Центральное командование ВС США. 23 апреля парламент Ирана большинством голосов ратифицировал все 14 положений законопроекта, а 30 апреля президент Ирана Хасан Роухани подписал соответствующий закон.