Савченко заявила, что Порошенко дал армии одежду, но украл танки, корабли и авиацию

КИЕВ, 13 мая. /ТАСС/. Депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что действующий президент Украины Петр Порошенко дал армии одежду, но при этом украл военную технику.

"Очень хорошо, что Порошенко одел солдат в носки, штаны, камуфляж, форму, но очень плохо, что он при этом украл танки, корабли, авиацию, - сказала она в понедельник в эфире телеканала NewsOne. - Плохо, что он на этом нажился, мы видели все эти схемы".

При этом Савченко отметила, что компания "Рошен" является прикрытием для крупных афер Порошенко. "Если копнуть глубже,... я видела эти материалы, Порошенко, еще когда был [президентом Украины Виктор] Ющенко, был начальником Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), уже тогда торговал украинским оружием <...> Его "Рошен" - сладкое прикрытие всей той аферы, которую он сделал с Украиной, на самом деле он крал в намного более мощных секторах Украины, и он продолжал это делать и во время войны", - отметила депутат.

За три недели до первого тура президентских выборов на Украине разгорелся скандал вокруг госконцерна "Укроборонпром". Согласно результатам журналистского расследования, в оборонной сфере действовали теневые схемы, которые позволяли предприятиям отрасли втридорога поставлять запчасти для армии. При этом в коррупционных сделках участвовали близкие к Порошенко должностные лица, в частности, сын первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Журналисты также обвинили Государственную фискальную службу Украины, военную прокуратуру и Национальное антикоррупционное бюро в соучастии в коррупционных схемах, связанных с "Укроборонпромом".