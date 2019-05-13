ЕС призвал стороны конфликта в Ливии к перемирию

ТАСС, 13 мая. Европейский союз призвал к перемирию стороны вооруженного конфликта в Ливии, ведущие бои вокруг столицы страны Триполи. Об этом говорится в заявлении министров иностранных дел сообщества, принятом в понедельник по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе и опубликованном на сайте Евросовета.

Что нужно знать о происходящем в Ливии?

Битва за Триполи. Что нужно знать о происходящем в Ливии?

"Военное наступление Ливийской национальной армии на Триполи и последующая эскалация внутри и вокруг столицы представляет угрозу международному миру и безопасности, создает угрозу стабильности Ливии", - отмечается в документе.

"ЕС призывает все стороны немедленно ввести режим перемирия и вступить в контакт с ООН для установления полного и всеобъемлющего прекращения боевых действий, - подчеркивается в коммюнике. - Он также призывает их отмежеваться публично и в районах боевых действий от террористических и криминальных элементов, принимающих участие в боях, и от тех, кто подозревается в военных преступлениях, в том числе от лиц, фигурирующих в [санкционных] списках Совета Безопасности ООН".

В настоящее время в Ливии действуют два правительства: признанное международным сообществом Правительство национального согласия премьер-министра Фаиза Сараджа в Триполи и временный кабинет министров Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с избранным парламентом и поддерживаемый Ливийской национальной армией (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара.

4 апреля Хафтар объявил о начале наступления на столицу, а Сарадж отдал приказ всем подконтрольным ему воинским подразделениям быть готовыми к обороне. Позднее базирующиеся в столице вооруженные формирования объявили о начале кампании "Вулкан гнева" для противостояния штурмующим силам ЛНА.