Президент Северной Македонии заявил о необходимости переговоров о вступлении в ЕС

СКОПЬЕ, 13 мая. /ТАСС/. Начало переговоров о вступлении Северной Македонии в ЕС является заслуженным и необходимым процессом для ускорения реформ и развития политической культуры в стране. Как сообщает местное информационное агентство MIA, данное заявление сделал новый президент республики Стево Пендаровски в понедельник в ходе встречи с главой представительства ЕС в Скопье Самуэлем Жбогаром.

"Я ожидаю последовательности и принципиальности со стороны лидеров стран ЕС относительно данных обещаний. Ожидаю, что они оценят достижения и дадут Северной Македонии возможность добиться успеха на пути евроинтеграции", - заявил глава республики на встрече со Жбогаром.

Оба собеседника сошлись во мнении, что Северная Македония является единственной страной в регионе с "функционирующей" демократией, что подтвердили успешно организованные и проведенные президентские выборы, а также корректное поведение оппозиции, признавшей результаты голосования и волю граждан.

В ходе встречи в резиденции "Водно" Самуэль Жбогар поздравил нового главу Северной Македонии со вступлением в должность и пожелал ему успешного исполнения президентских обязанностей, вручив поздравительное письмо от председателя Европейского совета Дональда Туска и главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера.