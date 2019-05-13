Европейские националисты рассчитывают на успех на выборах в Европарламент

ПРАГА, 13 мая. /ТАСС/. Выборы в Европарламент, которые в конце мая пройдут в странах Евросоюза, приведут к изменению расстановки политических сил в законодательном органе Евросоюза. Такое мнение выразили лидеры и представители руководства действующих в ЕС крупных националистических партий и объединений, которые в понедельник провели конференцию в Братиславе. Ее участниками стали политики Австрии, Греции, Словакии и Франции. Наиболее яркой фигурой среди них была глава французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, слова из выступления которой привело Словацкое радио.

"Предстоящие выборы в Европарламент для нас будут чрезвычайно важными, - заявила она. - Это будет историческая веха. Мы хотим, чтобы в Европе произошли крупные политические перемены. Нынешняя Европа отказывает составляющим ее народам иметь собственное мнение о происходящих событиях и перспективах будущего".

Лидер "Национального объединения" и другие выступившие на конференции политики резко отрицательно характеризовали политику "открытых дверей" для беженцев из мусульманских стран в Евросоюзе. "Французы уже не могут узнать многие районы в своих городах. Их полностью изменили мигранты", - подчеркнула Марин Ле Пен.

Политику Евросоюза участники конференции считают диктатом по отношению к государствам, составляющим организацию. В случае успеха на выборах в Европарламент они намерены изменить политику ЕС. Прежде всего, это коснется экономических беженцев.

"Брюссель не может нам приказывать, чтобы мы помогали нищим со всего мира. Нужно помогать бедным гражданам наших собственных стран", - сказала Марин Ле Пен.