В штабе Зеленского считают, что минские соглашения можно реанимировать

КИЕВ, 13 мая. /ТАСС/. Советник избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков выразил надежду на то, что новый украинский лидер сможет реанимировать минские соглашения и они начнут реализовываться.

"Я думаю, что при президенте Зеленском его ["Минск-2"] можно будет, ну, скажем так, реанимировать и он все-таки начнет работать при поддержке как Франции, так и Германии, и, я думаю, не только их, а и других наших международных партнеров", - сказал он в понедельник в эфире телеканала NewsOne.

Разумков также отметил, что в настоящее время альтернативы минским соглашениям нет. "То, что мы говорим с вами о том, что "Минск" на сегодняшний момент не очень эффективен и во многом находится в таком полукоматозном состоянии, это тоже правда, но альтернативы "Минску" на сегодняшний момент нет", - подчеркнул он.

Глава МИД Украины Павел Климкин 13 мая заявил в Брюсселе, что в случае если Совет Европы вернет России право голоса в Парламентской Ассамблее Совета Европы, Киев не будет соблюдать минские соглашения. По словам украинского министра, он уже сообщил об этом своим коллегам из европейских государств. Глава МИД Украины утверждает, что, несмотря на отсутствие прямой связи между минскими соглашениями и давлением на РФ в Совете Европы, у Киева есть основания для такого шага. На прошлой неделе президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что не хочет, чтобы Россия покинула Совет Европы.