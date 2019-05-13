Госсекретарь США поделился с коллегами в ЕС детальными данными о шагах Ирана

БРЮССЕЛЬ, 13 мая. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео передал министрам иностранных дел стран - членов Европейского союза подробные данные о новых шагах Ирана, которые, по оценке Вашингтона, чреваты дестабилизацией обстановки на Ближнем Востоке. Об этом заявил в понедельник журналистам спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук, комментируя содержание переговоров Помпео в Брюсселе.

"Иран представляет собой усиливающуюся угрозу, и это казалось своевременным визитом на его [Помпео] пути в Сочи", - утверждал Хук. Таким образом он прокомментировал решение Помпео отменить в самый последний момент поездку в Москву в рамках визита в Россию и вместо этого посетить столицу Бельгии для участия в Совете ЕС на уровне глав внешнеполитических ведомств. Планируется, что во вторник дипломат посетит Сочи, где будет принят российским руководством.

"Госсекретарь хотел поделиться [с представителями ЕС] определенными деталями относительно того, что мы говорим публично", - отметил Хук, входивший в состав делегации Помпео в Брюсселе. По его словам, США призывают Иран пользоваться "переговорами, а не угрозами". "Они [иранские власти] сделали плохой выбор, сконцентрировавшись на угрозах", - сказал американский дипломат.

При этом он подтвердил, что на нынешних консультациях Помпео с европейскими коллегами речь шла в том числе о совершенных в воскресенье атаках на четыре судна, включая два нефтяных танкера Саудовской Аравии, которые находились в Персидском заливе близ территориальных вод Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). "Мы обсудили <...> то, что кажется нападениями на коммерческие суда, стоявшие на якоре близ [порта] Эль-Фуджайра", - подчеркнул сотрудник Госдепартамента.

В связи с этим он сообщил, что ОАЭ запросили у США помощь в расследовании обстоятельств случившегося, и Вашингтон ответил согласием. "ОАЭ запросили нас оказать содействие в проведении расследования, и мы очень рады это сделать", - заявил Хук. Дипломат отказался комментировать вопрос о том, считает ли он, что ответственность за эти "акты саботажа", как охарактеризовал произошедшее МИД ОАЭ, может нести Тегеран.