Трамп продлил действие указа о санкциях за подрыв мира и стабильности в Йемене

ВАШИНГТОН, 13 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп продлил действие исполнительного указа, позволяющего применять односторонние экономические санкции против тех, кто, по мнению Вашингтона, угрожает миру и стабильности в Йемене. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Белого дома.

"Действия и политика, проводимая некоторыми бывшими членами правительства Йемена и другими лицами и угрожающая миру, безопасности и стабильности в Йемене, продолжают представлять особую и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов. По этой причине режим чрезвычайного положения, объявленный 16 мая 2012 для того, чтобы противостоять этой угрозе, должен продолжаться и после 16 мая 2019 года", - говорится в документе, где отмечается, что действие указа продлевается еще на один год.

Исполнительный указ, позволяющий применять указанные санкции, был подписан президентом США Бараком Обамой в мае 2012 года. Он наделял Минфин США полномочиями, позволяющими замораживать находящиеся в США активы тех лиц и организаций, которые, с точки зрения Вашингтона, стремятся торпедировать процесс урегулирования в Йемене. Кроме того, гражданам США запрещалось вести какие-либо дела с теми, против кого будут использоваться эти санкции. Действие документа распространялось как на физических лиц, так и на институты и организации.

В Йемене продолжается противостояние между правительственными силами и вооруженными формированиями сторонников мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы). В наиболее активную фазу оно перешло со вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.