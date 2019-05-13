СМИ: новая антиправительственная акция протеста прошла в Албании

СКОПЬЕ, 13 мая. /ТАСС/. Новая протестная акция объединенной албанской оппозиции состоялась в понедельник вечером в Тиране. Как сообщает информационное агентство MIA, тысячи сторонников оппозиции, несмотря на непогоду, вышли на улицы с лозунгами "Рама, уходи!".

"Проведя более трех часов под дождем, мы остаемся уверенными в том, что нет в мире силы, способной помешать нам в осуществлении нашей цели - проведении свободных и честных выборов. Нет силы, которая заставит нас вести переговоры со злом", - заявил в обращении к собравшимся лидер Демократической партии (ДП) Люльзим Баша.

Протестная акция началась перед зданием правительства, после чего митинговавшие направились к парламенту и министерству внутренних дел. Обстановка накалилась перед зданием дирекции полицейского комиссариата. С требованиями выпустить на свободу пятьдесят человек, задержанных в ходе субботних протестов, демонстранты забрасывали полицию "коктейлями Молотова", камнями и дымовыми бомбами. В результате столкновений один сотрудник органов безопасности получил ранения, а в здании полиции было разбито несколько стекол.

В минувшую субботу в Тиране состоялось несколько акций протеста, в результате которых было задержано более 50 человек. Оппозиционеры во главе с лидером ДП Башой требуют отставки действующего правительства во главе с премьер-министром Эди Рамой и намерены бойкотировать предстоящие в конце июня муниципальные выборы. Организованные ранее протесты оппозиции сопровождались попытками насильственного проникновения в здание парламента, стычками между демонстрантами и полицией. На сегодняшний день уголовные дела возбуждены против 33 человек.