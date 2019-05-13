Эрдоган: напряженность в Идлибе угрожает формированию конституционного комитета Сирии

АНКАРА, 14 мая. /ТАСС/. Рост напряженности в зоне деэскалации в Идлибе представляет угрозу для формирования конституционного комитета Сирии. Такое мнение, как сообщила во вторник канцелярия турецкого лидера, выразил президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным.

"Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Российской Федерации Владимир Путин провели сегодня вечером телефонный разговор. В ходе него лидеры обсудили двусторонние отношения, а также последние события в Идлибе <...> Президент Эрдоган подчеркнул, что рост напряженности в Идлибе ставит под угрозу формирование конституционной комиссии и вредит политическому урегулированию в Сирии", - говорится в распространенном коммюнике.

В ходе телефонного разговора турецкий президент сообщил, что "нарушение режима прекращения огня в зоне деэскалации в Идлибе в последние две недели достигло пугающих масштабов". Кроме того, по версии Эрдогана, "целью режима [президента Сирии Башара Асада] является саботаж турецко-российского сотрудничества в Идлибе и стремление навредить духу астанинских переговоров] по Сирии".

Эрдоган и Путин во время переговоров подтвердили приверженность сочинским договоренностям. "Президент Эрдоган заявил о достижении значительных успехов в рамках реализации сочинского меморандума, но также отметил, что происходящие нападения [в Идлибе] могут нанести ущерб общим интересам", - говорится в заявлении.

Согласно информации канцелярии турецкого лидера, президенты двух стран обсудили политическую обстановку в Боснии и Герцеговине. "Президент Эрдоган упомянул правительственный кризис в Боснии и Герцеговине и выразил уверенность, что сотрудничество с международными организациями крайне необходимо для достижения мира и стабильности", - отмечается в сообщении.

Пресс-служба Кремля в понедельник вечером проинформировала, что телефонный разговор между Путиным и Эрдоганом состоялся "по инициативе турецкой стороны". В сообщении также говорится, что был "продолжен обстоятельный обмен мнениями по ключевым аспектам кризисной ситуации в Сирии с акцентом на обстановку в идлибской зоне деэскалации в связи с участившимися нарушениями радикальными вооруженными формированиями режима прекращения боевых действий". В ходе переговоров стороны подчеркнули "важность дальнейшей плотной координации усилий России и Турции, в том числе между военными ведомствами, по различным аспектам сирийского урегулирования".