"Известия": члены "Оппозиционного блока" переходят в "Оппозиционную платформу" Бойко

ТАСС, 14 мая. Расколовшаяся недавно украинская партия "Оппозиционный блок" перед выборами в Верховную раду начинает объединяться вокруг основателя "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрия Бойко. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на источники в партиях.

Если до выборов политикам, опирающимся на избирателей юго-востока Украины, удастся воссоединиться, эта сила может занять второе место после партии "Слуга народа" избранного президента Украины Владимира Зеленского. "Оппозиционеры" опережают "Блок Петра Порошенко" и "Батькивщину" Юлии Тимошенко. Однако многое зависит от того, состоятся выборы 27 октября, или пройдет досрочное голосование, отмечает издание.

Согласно данным последнего опроса Киевского международного института социологии, "Оппозиционная платформа - За жизнь" по популярности пока проигрывает только "Слуге народа" (25,9%), набирая 15,7% и опережая "Блок Петра Порошенко" (13,9%) и "Батькивщину" (12,1%). У Александра Вилкула и его "Оппозиционного блока" всего 3,4%.

Как пояснил источник "Известий" в "Оппозиционном блоке", руководство партии не может предоставить план по выходу из этой ситуации, поэтому часть ее членов либо переходит к Бойко, либо задумывается об этом. "У нас сформировалась определенная группа во главе с Бойко. Большая часть "Оппозиционного блока" фактически концентрируется вокруг него. Нам надо по идеологическому признаку объединяться", - заявил "Известиям" депутат Верховной рады от "Оппозиционного блока" Евгений Балицкий. По его словам, избиратели хотят видеть единую политическую силу, представляющую интересы юго-востока Украины.

Во вторник Верховная рада приступает к процедуре назначения даты инаугурации Зеленского. Согласно законодательству, выбор даты - исключительное право парламента, большинство в котором по-прежнему контролирует коалиция уходящего главы государства Петра Порошенко.

Зеленский стремится как можно быстрее приступить к исполнению своих обязанностей, чтобы иметь возможность досрочно распустить Раду, Порошенко же заинтересован в затягивании процесса до конца мая с целью сохранить свое преимущество в парламенте до очередных выборов. Согласно конституции, Рада не может быть распущена за полгода до истечения срока полномочий депутатов текущего созыва. Зеленский настаивает на том, что инаугурация должна состояться не позднее 19 мая.