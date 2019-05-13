В Венесуэлу прибыла новая партия медикаментов из Китая весом более 70 т

КАРАКАС, 14 мая. /ТАСС/. Грузовой самолет китайской авиакомпании Suparna Airlines в понедельник прибыл в аэропорт Майкетия, обслуживающий столицу Венесуэлы. Воздушное судно доставило в Боливарианскую Республику более 70 т медикаментов из Китая, сообщило Венесуэльское агентство новостей.

Гуманитарный груз в аэропорту встретил министр здравоохранения южноамериканской страны Карлос Альварадо. "В следующие шесть месяцев в страну поступят медикаменты и расходные материалы на сумму в $104 млн", - отметил глава ведомства. По словам Альварадо, таким образом правительство Венесуэлы собирается "уменьшить воздействие от преступной блокады, введенной североамериканской империей". Президент Боливарианской Республики Николас Мадуро ранее заявлял, что его страна приветствует любую помощь, прибытие которой координируется законным правительством.

Венесуэльская оппозиция 23 февраля этого года попыталась доставить в республику гуманитарную помощь через закрытые по решению официального Каракаса границы с Колумбией и Бразилией. Развернутые в районе пограничных переходов подразделения Нацгвардии и полиции не пустили грузы, несколько машин были сожжены. В ходе начавшихся беспорядков, сопровождавшихся человеческими жертвами, пострадали сотни людей.