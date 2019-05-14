Сирийские военные готовятся к Армейским международным играм 2019 года

ДАМАСК, 14 мая. /ТАСС/. Сирийские танкисты и артиллеристы прошли отборочные этапы к конкурсам "Танковый биатлон" и "Мастера артиллерийского огня" в рамках Армейских международных игр (АрМИ) 2019 года.

На конкурсе "Мастера артиллерийского огня" сирийским военным предстоит померяться силами с соперниками со всего мира. На одном из полигонов они доводят до совершенства каждый элемент своей части соревнований.

"Мы отрабатываем те упражнения, которые предстоит выполнять в Казахстане, - подвоз боеприпасов, стрельба из автомата, гранатомета и миномета. Две команды здесь тренируются ежедневно по несколько часов - мы очень хотим победить на своем этапе игр", - рассказал журналистам командир артиллеристов.

Танковый биатлон - один из самых зрелищных конкурсов Армейских международных игр. Для сирийских танкистов эти соревнования станут вторыми. В прошлом году они заняли лишь 11-е место, но сейчас рассчитывают исключительно на пьедестал почета. "Наши военные имеют боевой опыт. В прошлом году мы уже участвовали в таких соревнованиях, но времени на подготовку было мало. А сейчас мы подошли к подготовке ребят основательно. Отобрали тех, кто прошел войну и освободил нашу землю от террористов. Все, что мы здесь видим - это их опыт", - отметил дивизионный генерал Аднан Исмаил.

Он также поблагодарил за помощь коллег из России.

Танкодром как в Алабине

Танкисты 3-й дивизии подошли к тренировкам со всей ответственностью. Здесь создан макет танкодрома в Алабине, на котором пройдут состязания, а маршрут максимально приближен к подмосковному.

Командир танкового экипажа Норка Айзухе участвовал в войне с боевиками с самого начала боевых действий. Война подошла к концу, и мысли молодого танкиста - о победе в соревнованиях.

"В прошлом году нам было тяжеловато - не хватило времени на подготовку, мы не знали особенностей полигона. Заняли 11-е место из 23. Сейчас, верю, выступим лучше. Боевой опыт, ежедневные тренировки и знание трассы в этот раз нам точно помогут", - заявил Айзухе.

АрМИ пройдут в 2019 году в пятый раз. Конкурсы будут проводиться на территории 10 государств - России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Монголии и Узбекистана. Организаторы ожидают участия более 6 тыс. военнослужащих из 30 стран. Финальные состязания АрМИ-2019 пройдут с 3 по 17 августа.