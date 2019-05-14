NYT: Уильям Барр поручил федеральному прокурору изучить причины расследования Мюллера

НЬЮ-ЙОРК, 14 мая. /ТАСС/. Федеральный прокурор штата Коннектикут Джон Дарем займется проверкой причин начала расследования приписываемых России попыток вмешательства в американские президентские выборы 2016 года, которое вел спецпрокурор США Роберт Мюллер. Как сообщила в понедельник газета The New York Times со ссылкой на собственные источники, кандидатуру Дарема для проведения данных изысканий одобрил генпрокурор и министр юстиции США Уильям Барр.

Газета уточняет, что ни сам Дарем, ни генпрокурор, ни представители Минюста никак не прокомментировали эти сведения. The New York Times напоминает, что в начале мая Барр указывал на то, что в его подчинении есть люди, которые "помогают ему изучить события лета 2016 года", когда появились первые сообщения о вмешательстве России в избирательный процесс в США. Издание подчеркивает, что президент США Дональд Трамп не раз призывал к пересмотру причин начала расследования Мюллера.

Министерство юстиции США обнародовало 18 апреля итоговый доклад Мюллера. Спецпрокурор утверждал, что Россия пыталась оказывать воздействие на ход президентской избирательной кампании в США в 2016 году. При этом Мюллер признал, что расследование не выявило сговора Трампа с Россией. Спецпрокурор при этом подчеркнул, что не может сделать однозначный вывод, создавал ли Трамп препятствия правосудию.

Трамп и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.