СМИ: хуситы заявили о завершении передислокации из портов Ходейды

ТАСС, 14 мая. Мятежное движение "Ансар Аллах" (хуситы) заявило о завершении передислокации своих сил из портов провинции Ходейда. Об этом сообщил в понедельник телеканал Al Masirah.

По его данным, представители хуситов заявили, что первая фаза передислокации, подразумевающая вывод их вооруженных формирований из трех портов Ходейды, завершена. По их словам, вывод производился под мониторингом группы наблюдателей ООН по контролю за прекращением огня. Как отмечает телеканал, передислокация происходила "без каких-либо помех".

В субботу "Ансар Аллах" объявило о начале передислокации своих вооруженных формирований из трех портов провинции Ходейда - ее одноименного административного центра, а также Салифы и Рас-Исы. В ООН впоследствии сообщили, что передислокация проходит согласно планам. Правительство Йемена, между тем, заявило, что никакого ухода мятежников из портов в реальности не происходит.

В декабре прошлого года в Швеции прошли консультации по урегулированию конфликта в Йемене. Итогом стало подписание правительством и представителями "Ансар Аллах" соглашения об обмене пленными и договоренности по Ходейде. В частности, стороны условились прекратить боевые действия и начать постепенный вывод вооруженных формирований из этого района. После вступившего в силу 18 декабря перемирия в Ходейде участники конфликта неоднократно обвиняли друг друга в его нарушении.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и вооруженными формированиями хуситов. В наиболее активную фазу оно перешло со вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.