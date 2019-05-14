Полиция не смогла заставить активистов покинуть посольство Венесуэлы в США

ВАШИНГТОН, 14 мая. /Корр. ТАСС Владислав Павлов/. Сотрудники Секретной службы США и полиции потребовали в понедельник от дежурящих в здании посольства Венесуэлы в Вашингтоне активистов покинуть его, но не смогли заставить их сделать это из-за отсутствия ордера на арест. Об этом сообщила корреспонденту ТАСС одна из основательниц американского женского антивоенного движения CodePink Медея Бенджамин.

По ее словам, в здании в настоящее время остаются четверо активистов. Они находятся там для того, чтобы не позволить занять дипмиссию представителям оппозиции Венесуэлы во главе с Карлосом Веккьо. "Удивительным образом у них [полиции] не было ордера на арест. Так что они не смогли заставить выйти тех людей, кто отказался выходить", - рассказала она.

Ранее Веккьо, назначенный лидером оппозиции Венесуэлы Хуаном Гуайдо временным поверенным в делах южноамериканской республики в США, написал на своей странице в сети Twitter, что американские правоохранители потребовали от активистов немедленно покинуть территорию дипмиссии, а в противном случае угрожали им арестом. Соответствующее уведомление они наклеили на дверь посольства.

"Некоторые люди вышли, а некоторые решили остаться. И я предполагаю, что ордер на арест будет уже очень скоро, возможно, завтра. Но вызывает удивление, что после того, как на протяжении пяти недель они [активисты] находились внутри посольства против воли Госдепартамента, они [полицейские] не смогли даже достаточно организоваться для того, чтобы получить ордер на арест", - подчеркнула Бенджамин.

Правоохранители вошли на территорию посольства Венесуэлы, но примерно через полчаса ушли из здания ни с чем. "Полиция взломала замок, пообщалась с защитниками посольства, которые находятся внутри, а затем закрыла дверь обратно. Четверо защитников остаются внутри", - сообщили в CodePink.