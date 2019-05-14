Военсовет Судана сообщил о продолжении диалога с оппозицией, несмотря на провокации

КАИР, 14 мая. /ТАСС/. Переговорный процесс с оппозицией в Судане будет доведен до конца, несмотря на провокации и попытки сорвать его. Об этом заявил во вторник официальный представитель переходного Военного совета страны Шамс ад-Дин Каббаши на пресс-конференции, которую транслировал телеканал Al Arabiya.

"Мы завершим переговорный раунд и уже завтра придем к окончательному решению, - указал он, комментируя произошедшее в понедельник вечером нападение на протестующих в центре Хартума. - Подвижки в диалоге налицо, у нас остается мало нерешенных вопросов, мы с оптимизмом ожидаем дальнейшего прогресса".

По словам Каббаши, есть "много сторон", которые "подкарауливают революцию и пытаются повернуть ее вспять".

"Спящие ячейки бывшего режима нацелены на восстание суданцев, оппозиция соглашается с нами в этом, но армия не допустит хаоса в сфере безопасности, - предупредил он. - Распространяются слухи о якобы расколе между вооруженными силами и народом, однако мы работаем с силами "Свободы и перемен" (главной оппозиционной силы - альянса "За свободу и перемены" - прим. ТАСС), чтобы сохранить завоевания революции и стремимся обезопасить бастующих. Никогда не стреляли и не выстрелим в них, а эскалация на улице противоречит позитивному духу, который доминирует в диалоге о переходном периоде, но который не нравится некоторым. Однако мы найдем всех тех, кто целится в нашу революцию, и привлечем их к ответственности".

В понедельник вечером неизвестные вооруженные люди атаковали участников проводимой с 6 апреля у штаб-квартиры главного командования армии акции протеста и начали их избивать, а затем в ход пошло оружие. Представители "За свободу и перемены" обвинили в произошедшем сторонников низложенного президента Омара аль-Башира. Поступала информация, что в стычках погибли пять человек, в том числе военнослужащий. Позднее Военсовет подтвердил, что в нападении неизвестных был убит офицер, а в атаке пострадало большое число участников стачки. Ассоциация профсоюзов - одна из ведущих сил протестного движения, входящая в альянс "За свободу и перемены", - потребовала провести беспристрастное расследование вылазки против бастующих.

11 апреля после многомесячных акций протеста на фоне тяжелейшей экономической ситуации в стране армия отстранила от власти правившего 30 лет в Судане аль-Башира и взяла управление государством в свои руки, создав временный Военный совет, распустив парламент и приостановив действие конституции. Участники забастовки добиваются выполнения армией выдвинутых оппозицией требований - передачи управления гражданским властям и искоренения из руководящих органов всех представителей бывшего режима.