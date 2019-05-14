Японский депутат покинет партию после высказываний об отвоевании Курил у России

ТОКИО, 14 мая. /ТАСС/. Депутат нижней палаты парламента Японии от партии "Иссин но кай" Ходака Маруяма подал заявление о выходе из партии после своих высказываний по поводу необходимости отвоевать у России южную часть Курильских островов. Об этом сообщило во вторник агентство Kyodo .

Сам депутат при этом принес извинения и взял свои слова обратно, заявив, что они неподобающие. Кроме того, председатель партии Итиро Мацуи также отметил, что Маруяма должен взять на себя ответственность и уйти в отставку. Правительство Японии также осудило поведение депутата. Генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга в свою очередь сказал, что подобные высказывания вызывают сожаление, и решить проблему принадлежности южной части Курил можно только дипломатическим путем.

Ранее Маруяма, сопровождавший на минувших выходных группу бывших жителей южных Курильских островов в ходе их поездки на Кунашир, спросил, не хотят ли они отвоевать эти территории у России. "Согласны с тем, что острова нужно отвоевать или нет?" - спросил он в разговоре с 89-летним главой делегации по имени Оцука Коята. Тот от лица всех присутствовавших ответил, что не хотел бы использовать в данном случае слово "война".

Тем не менее депутат не стал останавливаться на этом и продолжил задавать похожие вопросы, утверждая, что "без военных действий" вернуть южную часть Курильских островов в состав Японии никак не получится. Коята на все реплики отвечал, что "война не нужна" или "мы не должны вступать в войну". Отмечается, что разговор состоялся за ужином, а депутат находился при этом в состоянии алкогольного опьянения.

Москва и Токио много десятилетий продолжают переговоры с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого стали разногласия по поводу принадлежности южной части Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы прилегающих мелких необитаемых островов.

В ноябре прошлого года на встрече в Сингапуре президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ условились активизировать переговоры о мирном договоре на основе советско-японской Совместной декларации от 19 октября 1956 года. Уже в декабре на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе Путин и Абэ договорились о создании механизма решения проблемы. Его работу курируют главы МИД РФ и Японии Сергей Лавров и Таро Коно, а непосредственно переговоры ведут их заместители Игорь Моргулов и Такэо Мори.