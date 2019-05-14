Трамп обсудил с премьером Венгрии сотрудничество по НАТО, проблемы миграции и Китай

ВАШИНГТОН, 14 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп обсудил в понедельник с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном сотрудничество по НАТО, проблему неконтролируемой миграции, а также противостояние торговому влиянию Китая. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

"Сегодня президент Дональд Трамп принял премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Белом доме. Лидеры подтвердили свою приверженность НАТО и демократическим системам правления, которые сохраняют свободу и создают процветание", - говорится в документе.

"Президент и премьер-министр обсудили, как лучше привлечь внимание к проблеме неконтролируемой миграции в мире и противостоять нечестным торговым и инвестиционным практикам со стороны Китая", - отмечается в заявлении.