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Трамп обсудил с премьером Венгрии сотрудничество по НАТО, проблемы миграции и Китай

Стороны подтвердили приверженность демократическим системам правления

ВАШИНГТОН, 14 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп обсудил в понедельник с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном сотрудничество по НАТО, проблему неконтролируемой миграции, а также противостояние торговому влиянию Китая. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

"Сегодня президент Дональд Трамп принял премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Белом доме. Лидеры подтвердили свою приверженность НАТО и демократическим системам правления, которые сохраняют свободу и создают процветание", - говорится в документе.

"Президент и премьер-министр обсудили, как лучше привлечь внимание к проблеме неконтролируемой миграции в мире и противостоять нечестным торговым и инвестиционным практикам со стороны Китая", - отмечается в заявлении.

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СШАКитайВенгрияОрбан, ВикторТрамп, Дональд
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