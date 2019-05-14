КНДР назвала грабежом недавний арест своего судна властями США

ПХЕНЬЯН, 14 мая. /ТАСС/. МИД КНДР выразил протест в связи с недавним арестом судна республики властями США под предлогом нарушения режима международных санкций, назвав этот шаг незаконным жестоким грабежом. Текст документа опубликовало во вторник Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Соединенные Штаты совершили незаконный жестокий грабеж, арестовав наше торговое судно близ архипелага Американское Самоа, прикрываясь санкционной резолюцией Совета Безопасности ООН", - подчеркивается в заявлении МИД КНДР. - Это полностью противоречит основополагающим принципам общего коммюнике, подписанного [лидерами КНДР и США] в Сингапуре 12 июня [2018 года], в котором декларируется стремление установить новые отношения между двумя странами".

В документе отмечается, что "Соединенным Штатам придется вернуть корабль КНДР без промедления", а также, что в Пхеньяне будут пристально следить за дальнейшими шагами Вашингтона.

Ранее Министерство юстиции США сообщило об аресте сухогруза КНДР по обвинению в нарушении международного режима санкций, действующего против республики. Американские власти утверждают, данное судно осуществляло поставки угля из КНДР в другие страны, что запрещено резолюциями Совета Безопасности ООН. Как уточнил американский Минюст, речь идет о сухогрузе Wise Honest водоизмещением более 17 тыс. т, который является одним из крупнейших судов КНДР.

Администрация США возбудила по данному делу гражданский иск в суде Южного округа штата Нью-Йорк, в рамках которого американские власти добиваются конфискации сухогруза.