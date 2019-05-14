СМИ: Республика Корея не имеет права критиковать КНДР за недавние пуски ракет

ПХЕНЬЯН, 14 мая. /ТАСС/. Южнокорейские военные не имеют права критиковать КНДР за проведенные в начале мая учения с запуском нового типа тактических ракет, так как ответственность за нарушение межкорейского соглашения о снижении военной напряженности полностью лежит на Сеуле. Такой комментарий прозвучал во вторник в эфире центральной радиостанции КНДР "Голос Кореи".

"Это бесстыдная жалоба тех, кто потерял право говорить о соглашении после совершения опрометчивых посягательств на военные договоренности Севера и Юга и тайной поддержки враждебных действий совместно с США", - подчеркивается в комментарии.

В сообщении радиостанции "Голос Кореи" отмечается, что недавние запуски ракет в КНДР являлись "нормальными военными учениями в собственных территориальных водах". "Международное сообщество, а также США и Япония отметили, что учения не являлись нарушением договоренностей, поскольку это не было запуском ракет средней дальности или межконтинентальных баллистических ракет", - указывается в комментарии. Как подчеркивает "Голос Кореи", реакция южнокорейских военных является попыткой ввести в заблуждение общественное мнение, чтобы скрыть свои собственные шаги по нагнетанию противостояния, о чем Пхеньян "никогда не будет молчать".

Ранее южнокорейские военные назвали проведение Севером двух запусков новых тактических ракет эскалацией напряженности на Корейском полуострове, отметив, что такие действия противоречат духу соглашения, подписанного лидерами КНДР и Южной Кореи в Пхеньяне в сентябре 2018 года. По данным комитета начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея, КНДР 4 мая осуществила запуск нескольких тактических ракет в направлении Японского моря на дальность от 70 до 200 км. 9 мая, по данным южнокорейских военных, Пхеньян осуществил запуск еще двух ракет, дальность полета которых составила 270 и 420 км.